Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta terça-feira

Espetáculo 'Arte Total' será promovido nesta sexta em Londrina

A 2ª edição do ''Arte Total'', evento que une espetáculos de música, dança e teatro, irá ocorrer nesta sexta-feira (22), às 20h, no teatro AML (Associação Médica de Londrina), Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, centro histórico de Londrina.