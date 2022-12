Construtora alega que chuvas estragaram residencial que seria entregue neste sábado

A Pacaembu Construtora emitiu um comunicado no final da manhã deesta seta-feira (2), informando do adiamento da entrega do Residencial Bem Viver Londrina, que estava programado para sábdo (3), na zona norte de Londrina. Confira o Comunicado Oficial:





COMUNICADO OFICIAL

Infelizmente, as fortes chuvas nessa madrugada ocasionaram alguns danos no Residencial Bem Viver Londrina, provocando o adiamento da entrega agendada para sábado (03 de dezembro).

A construtora já mobilizou sua equipe de engenharia para efetuar os reparos necessários para que o empreendimento seja entregue o mais breve possível.

A partir de segunda-feira (05 de dezembro), a construtora irá fazer contato com as famílias para agendar a entrega das chaves.

Em caso de dúvidas, as famílias podem falar na Central de Atendimento 0800-730-2020 ou, presencialmente, na loja na Av. Saul Elkind, 1470, Conjunto Vivi Xavier.

Atenciosamente

Pacaembu Construtora