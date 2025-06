De shows à renegociação de dívidas, Lindóia recebe Programa Orgulho do Meu Bairro

O Conjunto Lindóia receberá, neste sábado (7), a segunda edição do Programa Orgulho do Meu Bairro, realizado pela Prefeitura de Londrina. A população terá acesso a diversos serviços das secretarias municipais e poderá prestigiar atrações culturais, apresentações musicais, feira gastronômica e de artesanato. Os estandes iniciam o atendimento ao público às 14h, no campo de futebol da rua Centenário do Sul – em frente à Paróquia Bom Pastor – e as atrações vão até as 22h.





O secretário municipal de Governo, Rodrigo Souza, explicou que para o evento da região leste, a organização optou por unificar todas as atrações e serviços da Prefeitura em um único local. “Nessa segunda edição, tanto os serviços da Prefeitura quanto os eventos artísticos e culturais vão acontecer no mesmo espaço. Creio que essa experiência acumulada vai trazer opções ainda melhores para quem for participar”, avaliou.