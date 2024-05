Em Londrina, Corpus Christi no Santuário da Vila Nova terá café comunitário e missa na praça

Os participantes, fieis e membros das pastorais do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, se preparam para a celebração de Corpus Christi, tradicional feriado e comemoração da Igreja Católica que manifesta publicamente a adoração ao Corpo de Cristo. As atividades serão na próxima quinta-feira (30).





A programação se estende durante todo o dia, com café comunitário e ornamentação pela manhã, além da renovação das promessas para os MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) e missa campal na praça de tarde.



“Todos somos convidados a participar desta festividade que celebra o Corpo de Cristo, uma manifestação pública de adoração, na qual a gente realiza uma procissão com o Santíssimo Sacramento. Essa celebração já é tradicional nas ruas da Vila Nova e neste ano não será diferente”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.





De acordo com ele, as atividades terão início às 8h com um café comunitário para os que ajudarão a confeccionar os tapetes pelas ruas do bairro por onde passará a procissão.

A ornamentação das ruas e preparação do espaço celebrativo será realizada durante a manhã e os fieis utilizarão pó de café e chá, casca de ovos, pó de serra.







De tarde, às 15h, haverá uma celebração específica para os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão renovarem suas promessas e votos. Às 16h será realizada a missa campal na praça em frente ao Santuário, seguida de procissão, se o tempo estiver bom. Se chover, as atividades serão transferidas para o interior do Santuário.





“Nessa missa, celebramos o mistério pascal, que é justamente o milagre da transformação do pão em Corpo de Cristo”, observa o sacerdote.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: