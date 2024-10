Evento imersivo na região da Warta celebra as quatro estações do ano

Uma experiência imersiva que combina arte, música, gastronomia e psicologia com uma jornada profunda pelas quatro estações do ano é a proposta do Humana Almas em Acordes com a criação do evento Caminho das Estações, que será realizado pela primeira vez em Londrina nesta sexta-feira (18), às 19h30, na Chácara do Morro, na região da Warta.





Em cinco atos inspirados na Primavera, Verão, Outono, Inverno e Éter, o público será conduzido por uma experiência que desperta todos os sentidos. Cada estação do ano será traduzida em sensações, aromas e sabores, levando os participantes a uma reflexão sobre os ciclos da vida e a natureza, proporcionando uma vivência multissensorial que integra meditações guiadas, performances musicais e degustações harmonizadas com vinhos que capturam a essência de cada estação.

“A experiência não apenas celebra a passagem do tempo, mas também convida o público a se conectar profundamente com as transformações e renovações que fazem parte do ciclo da vida. Cada estação traz consigo uma energia única, e traduzimos isso em pratos, vinhos, músicas e arte que acompanham a jornada sensorial dos participantes, integrando a luz e a sombra”, destacam as idealizadoras do projeto, Luciana Vanzo, psicóloga, e Gisela Strass, cantora lírica.





A construção do cardápio foi um processo de pesquisa e experimentação. “Cada prato reflete o frescor da primavera, o calor do verão, a riqueza do outono, o aconchego do inverno e a transcendência do éter, proporcionando uma experiência completa ao público”, destaca Gisela.





Passando pelas quatro estações do ano, os participantes são guiados pelos princípios da psicologia junguiana. “Nesta jornada de cinco atos, o público mergulha em aspectos profundos da valorização da vida, transformando, criando e conectando-se espiritualmente”, salienta Luciana.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: