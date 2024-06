Expo Japão 2024 supera expectativas de público e vendas em Londrina

Com sabor de quero mais, a Expo Japão - evento que enaltece a cultura oriental - encerrou os festejos neste domingo (2) renovando tradições e com boas expectativas para a edição de 2025. Os cinco dias da feira ofereceram aos visitantes uma programação artística, cultural e gastronômica ampla.







Um público expressivo de Londrina e região compareceu e, antes mesmo de ter números oficiais, ficou evidente o sucesso do evento.

De acordo com o coordenador geral da Expo Japão 2024, Luciano Matsumoto, a presença do público superou todas as expectativas, apesar de preocupações com o clima (chuva e frio) e com o período de final de mês.







"Tivemos uma grata surpresa no feriado de Corpus Christi na quinta-feira (30) com uma público excelente. Na sexta-feira (31), a experiência superou as expectativas, uma vez que abrimos em horário diferente do habitual e o público prestigiou. Historicamente, a sexta é um dia de movimento fraco, mas foi um sucesso, felizmente."

No sábado (1), ainda em horário de almoço, a praça de alimentação esteve toda ocupada. "Também houve uma grande movimentação em todos os corredores por onde as pessoas circulam para prestigiar os diferentes expositores", alegra-se.





Em 2023, o coordenador lembra que o número de visitantes foi de 35 mil pessoas e "neste quarto dia já passava de 25 mil", contabiliza.







Entre os expositores que já comemoravam a meta alcançada de vendas e visitação, está a Queijaria Rancho e Seleção. "Sim, na tarde de sábado", sorri Márcia Mateus Martins.





