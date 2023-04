ExpoLondrina arrecada R$ 600 mil para o Hospital do Câncer de Londrina

Neste domingo (16), antes do início do Sunset do Gustavo Lima, durante a 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a Sociedade Rural do Paraná e a empresa Diverti fizeram a entrega de dois cheques ao Hospital do Câncer de Londrina: um no valor de R$ 500 mil, resultado da arrecadação da Prova de Laço e do Leilão Pecuária do Bem, e outro no valor de R$ 100 mil, da doação de valores dos visitantes que assistiram aos shows da ExpoLondrina 2023 e também de artistas que se apresentaram no palco.





“O valor é importante, mas o exemplo é maior. Nós podemos e conseguiremos fazer tudo para o bem. A gente se sente honrado de passar esse cheque para o Hospital do Câncer de Londrina. É com muita emoção e muita alegria que a Sociedade Rural do Paraná entrou nessa parceria e como foi dito, rumo ao 1 milhão no ano que vem”, ressalta Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná.