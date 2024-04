ExpoLondrina: frequentadores usam bota, chapéu e guarda-chuva para curtir o último dia

Quem deixou para visitar a 62ª ExpoLondrina no último dia precisou de muita disposição para enfrentar a chuva que caiu, insistentemente, durante todo o domingo (14).





Em comparação ao encerramento das edições anteriores, o volume de público no Parque de Exposições Governador Ney Braga era visivelmente menor neste ano e com o mau tempo, o figurino country ganhou como complementos a capa e o guarda-chuva.



No parque de diversões e na praça de alimentação, que teve alguns pontos de alagamento, o movimento era fraco, mas na Arena de Shows, os fãs de Ana Castela não desanimaram e mesmo com a apresentação marcada para as 18 horas, com mais de quatro horas de antecedência já aguardavam em fila e embaixo de chuva a abertura dos portões de entrada.





Moradoras de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), Amanda Bonfim Castro e a filha, Lívia, esperavam ansiosas pelo show da cantora sul-matrogrossense radicada em Londrina.

“É meu terceiro show na ExpoLondrina, neste ano. Eu vim ao show do Zé Neto e Cristiano, nós duas viemos ver o Luan Santana, mas não poderia deixar de trazer a Lívia hoje. Ela é muito fã da Ana Castela. Vale a pena ficar na chuva, ainda mais para ver a felicidade da filhona. Depois, se ficar doente, toma uns remédios”, disse a mãe. “É o meu primeiro show da Ana. Estou muito ansiosa”, disse a menina.





Luana Yuki e Matheus Gabriel chegaram ao parque às 10h30 e antes das 14 horas estavam a postos na fila para o show sertanejo. Sob a proteção das capas de chuva, estavam empolgados para enfrentar as muitas horas entre a liberação da Arena para a entrada ao público e o início da apresentação musical.

“A gente é muito fã da Ana Castela. Esse é o primeiro show dela que a gente vai ver. Estamos muito animados”, disse Yuki.





Regina Machado programou a ida à ExpoLondrina para o dia de encerramento, mas não contava com tanta chuva. Apesar do clima não muito convidativo, reuniu a família e foi passar o domingo no parque.





“A gente deixou para vir no último dia, esperávamos tempo bom, mas choveu e viemos assim mesmo porque a gente se diverte. E também prometemos para as crianças que as traríamos hoje, então temos que cumprir a promessa. Vamos passar a tarde toda na Expo.”





