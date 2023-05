Exposição em shopping de Londrina traz mensagens sobre Maio Amarelo produzida por alunos

Até o final do mês, os visitantes do Boulevard Shopping poderão interagir com uma exposição que traz gravuras e mensagens produzidas por alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de Londrina sobre o Maio Amarelo, campanha que tem o objetivo de conscientizar os cidadãos sobre a segurança no trânsito.





A mostra, promovida pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), é composta por trabalhos elaborados em sala de aula durante as atividades do projeto “Educação para o Trânsito – Construindo o Futuro”. A iniciativa está em desenvolvimento desde o ano passado e atende a 16 escolas municipais com materiais formativos, teatro de fantoches e atuação de palhaços na área de segurança viária.

Publicidade

Publicidade