Feira de Profissões da UTFPR auxilia estudantes na escolha de curso superior

Além do calor, outro destaque da semana é a Feira de Profissões do campus de Londrina da UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná).





O evento espera atrair mais de 850 estudantes em três dias. Com visitas guiadas aos laboratórios e salas de aula, os alunos dos anos finais do ensino médio de escolas das redes pública e particular da região de Londrina estão aproveitando para tirar dúvidas que podem auxiliar na escolha do “curso dos sonhos”.

A professora Silvia Midori Higa, do Departamento de Engenharia de Materiais, explica que o evento está trazendo resultados "muitos satisfatórios", principalmente porque os estudantes chegam interessados em determinados cursos e podem conferir as possibilidades de atuação de cada profissão.





A Feira é realizada até esta quinta (28), com todas as vagas já preenchidas.

“As atividades estão conseguindo retratar um pouco dessas profissões como forma de instigar os estudantes. Tanto os alunos [da UTFPR] quanto os professores e técnicos estão comentando que a galerinha chega perguntando mesmo, fazendo questionamentos, tirando dúvidas”, ressalta.





A visita aos sete cursos disponíveis na instituição começa com uma conversa rápida com os alunos sobre a história e da estrutura da UTFPR de Londrina, que comemora 16 anos em 2023. Com mais de 3.500 estudantes, a instituição oferta engenharias química, de materiais, de produção, ambiental e sanitária e mecânica, assim como licenciatura em química e tecnologia em alimentos.

No terceiro semestre de Tecnologia em Alimentos, Brenda Serafim, 24, explica que o curso permite que os estudantes aliem o conhecimento teórico à prática dentro dos laboratórios. Ela apresenta tipos de bactérias que são comuns no dia a dia, principalmente as que aparecem por conta dos maus hábitos de limpeza.





“A Tecnologia em Alimentos não é um curso tão falado, mas abre novas possibilidades para os alunos”, explica.





