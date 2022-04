Festival “Engatinhando” faz nesta quinta mais uma live sobre bebês

O festival “Engatinhando – Festival de arte desde bebês”, que acontecerá em maio, fará a segunda de uma série de três lives nesta quinta-feira (28), às 20h30. As atividades abordam a primeira infância e, desta vez, o tema será “Afinal, o que precisam os bebês?”. Transmitida através do perfil de Instagram @engatinhando_artedesdebebe, a ação contará com tradução simultânea em Libras.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As convidadas do encontro são as professoras Carol Matos e Franciele Marim, e a empresária e mãe Danni Prado. A abordagem tratará de propostas voltadas à primeira infância e ao diálogo junto às famílias, discutindo as necessidades de famílias atípicas, com demandas específicas, e outras comuns como afeto, rotina e acolhimento.

Continua depois da publicidade





A terceira e última live será feita na próxima terça-feira (3), também às 20h30, com o tema “O bebê e o brincar”, que será debatido pelas professoras Carol Matos, Rebeca Gombi e Viviane Arruda. Na ocasião, elas vão falar sobre trabalhos e pesquisas conduzidas em espaços de educação, enfocando diferentes olhares sobre o bebê e o brincar. A transmissão será pela mesma conta no Instagram.





O “Engatinhando – Festival de arte desde bebês” comemora 10 anos em 2022 e será feito de 14 a 21 de maio, com o tema “Olhando para quem cuida”. A programação inclui rodas de conversas, exibição de filmes ao ar livre, caminhadas, oficinas, bate-papos e outras atividades. O Engatinhando conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), e integra a Fábrica – Rede Popular de Cultura.