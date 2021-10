Guarda Municipal de Londrina prende em flagrante dois homens que agrediram ex-companheiras

A Guarda Municipal de Londrina, responsável pela realização do trabalho de proteção às mulheres vítimas de violência na cidade, recebeu, na segunda-feira (25), duas denúncias de descumprimento de medida protetiva – documento que determina que o agressor não se aproxime das vítimas.



Por volta das 20h de segunda-feira (25), a Patrulha Maria da Penha foi acionada através da central de emergência 153 para verificar uma denúncia de descumprimento de medida protetiva e agressão em uma residência localizada na rua Vênus, região oeste. A solicitante informou que o ex-companheiro de uma jovem estaria proferindo agressões contra ela com um pedaço de mármore.

Imediatamente, a equipe da área e as equipes de apoio foram até o endereço e conseguiram encontrar o suspeito. Ao ver os guardas, o rapaz resolveu cortar-se com uma lata de alumínio. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo descumprimento da medida judicial, porém foi encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) – para que sua saúde fosse resguardada – antes de ser levado para delegacia de plantão.





Zona sul – Por volta das 21h30, a GM foi acionada novamente pela central 153 para atender outra ocorrência de descumprimento de medida protetiva em uma residência localizada no Jardim Nova Esperança, região sul. A vítima informou que possui medida protetiva contra seu ex-marido e que ele estava tentando entrar em sua residência sem permissão.

Os guardas municipais foram até o endereço e, no primeiro momento, não localizaram o agressor. Em conversa com a solicitante, souberam que o suspeito tinha causado danos materiais na casa, além de ter segurado a mulher pelo braço no intuito de proferir agressões, e que posteriormente fugiu.





A equipe realizou patrulhamento ostensivo pelo bairro e conseguiu localizar e abordar o suspeito. Diante do flagrante do descumprimento da medida judicial de afastamento da vítima, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.





Veículo recuperado - A Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo pelas imediações da UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim do Sol, na manhã de segunda-feira (25), recebeu uma denúncia para verificar um veículo estacionado de forma suspeita na rua Netuno. Após checagem da placa os guardas identificaram que o carro estava com alerta de furto ou roubo desde o dia 23 de outubro.





A equipe fez a apreensão do veículo e, com apoio do guincho da instituição, removeu o carro até a central de flagrantes da Polícia Civil. Em seguida, o proprietário foi chamado para reaver o bem.





Violência doméstica – A GM foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica na região leste da cidade na manhã de segunda (25). A solicitante informou que sua irmã é usuária de substância entorpecente e estaria agredindo seu pai. Ela disse ainda que o fato acontece com frequência.





No local, os guardas conversaram com a vítima, que informou ter recebido ameaças de morte, e que inclusive teve vários objetos de sua residência quebrados pela sua filha na presença de seu neto de oito anos. A agressora foi encontrada, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada para o plantão policial.





Sinalização – Por volta das 22h30 de segunda, uma equipe da Guarda Municipal atendeu a uma solicitação de um cidadão que passou pela avenida Madre Leônia Milito no cruzamento com a avenida Garibaldi Deliberador. O solicitante pediu apoio para que a área fosse isolada devido à queda de vários cabos telefônicos. Os guardas foram até o local e isolaram o cruzamento com fita zebrada e cones a fim de evitar acidentes.