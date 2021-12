Idosos dos distritos rurais podem fazer tour gratuito de Londrina

Com a proposta de oferecer novas opções de lazer e convivência, proporcionando mais qualidade de vida às pessoas idosas, a Prefeitura de Londrina, por meio da SMI (Secretaria Municipal do Idoso), promove uma série de passeios para atender aos moradores dos distritos rurais.

A programação integra o projeto City Tour – Cuidando do Idoso, voltado ao fortalecimento de vínculos sociais e comunitários entre os idosos. O primeiro passeio foi na tarde de sexta-feira (3), reunindo 20 idosos do distrito de Guaravera. As atividades também envolverão, nesta semana, visitantes vindos da Warta, Guaravera novamente, além do Patrimônio Selva.



A iniciativa é articulada pela Secretaria do Idoso juntamente com organizações locais, incluindo igrejas, lideranças da região e equipamentos públicos de saúde, educação e assistência social. O transporte é feito do distrito até Londrina por um ônibus próprio da SMI, e o passeio conta com paradas em diferentes pontos da cidade, incluindo a avenida mais charmosa do momento no período natalino, a Higienópolis. No total, cerca de 80 idosos devem participar das ações.







No tour de sexta-feira (3), além da avenida Higienópolis, onde os idosos de Guaravera puderam tirar fotos no letreiro Eu Amo Londrina e visitar a região do Lago Igapó, os visitantes também participaram de uma atividade programada no CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) Oeste.





No local, eles foram recepcionados pelos técnicos da SMI em uma tarde festiva com alongamento monitorado, orientações sobre os direitos da pessoa idosa, música, bingo interativo, sorteio de brindes e momento para lanche.

Os próximos três passeios, nesta semana, terão formatos diferentes e serão realizados à noite, com saída dos locais ao final da tarde. As inscrições estão abertas e os interessados podem obter mais informações e detalhes com a Secretaria Municipal do Idoso pelo 3375-0334 (WhatsApp), ou diretamente com os equipamentos públicos, CRAS, Escolas Municipais e Unidades de Saúde dos distritos (mais detalhes ao final).





Por meio do projeto, os idosos dos distritos e áreas rurais estão sendo convidados para vivenciar a bela experiência do Natal de Londrina, podendo fazer um city tour pelas rotatórias e avenidas enfeitadas.





Os próximos passeios terão parada no Iate Clube de Londrina, que cede suas estruturas para que os participantes possam desfrutar de uma atividade programada na avenida Higienópolis, no letreiro Eu Amo Londrina, vendo o corredor de luzes e o show das águas.





O local também abrirá seu estacionamento para o desembarque dos idosos com mais conforto e comodidade, e os idosos poderão utilizar os banheiros ali existentes.





A secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini, comentou sobre a série de passeios oferecidos pela Prefeitura, por meio deste novo projeto.





“São ações articuladas e importantes para atendermos com qualidade o público idoso. A aquisição do ônibus próprio da SMI está viabilizando que sejam realizadas diversas ações de lazer, cultura e convivência, e nós vamos intensificar nossas ações descentralizadas para que pessoas idosas tenham a oportunidade de participar das realizações da Secretaria do Idoso. A zona rural tem um número elevado de pessoas idosas, e onde eles estiverem nós estaremos, na cidade ou na zona rural seguimos cuidando bem do idoso”, enfatizou.





Já a diretora de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da SMI, Ana Karina Anduchuka, acrescentou que a programação visa garantir os direitos dos idosos, conforme preconiza a legislação.





“Estamos atendendo o previsto no Estatuto do Idoso, conforme aponta o Artigo nº 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Assim, estamos promovendo os direitos da pessoa idosa, são oportunidades de convivência, lazer e fortalecimento de vínculos sociais e comunitários”, ressaltou.





A ação conta com apoio das secretarias de Assistência, Saúde, Educação, Agricultura e Abastecimento e também do Iate Clube de Londrina.





Inscrições abertas para os próximos passeios:





Terça feira (07/12) – Saída às 18h da Warta

Inscrições e informações 3375-0091 – Assistente Social Gleycielle Tamires.





Quarta-feira (08/12) – Saída de Guaravera às 18h

Inscrições e informações 3375-0334 – Assistente Social Rosely Sonoda.





Quinta-feira (09/12) – Saída do Distrito de Selva às 18h

Inscrições e informações- 3375-0307 Pedagoga Patrícia Salvati