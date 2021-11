City Tour “Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal” começa nesta quinta para público em geral

Na noite desta quinta-feira (25), terá início o City Tour natalino, para o público em geral, da campanha “Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal”, com o objetivo de mostrar as atrações da cidade de Londrina. A iniciativa é feita em parceria com a Viação Garcia, que cedeu um ônibus de sua companhia, modelo Scania, de 1986, para a realização do percurso. A Prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), é parceria da campanha.



O passeio terá saídas diárias, até o dia 18 de dezembro, em dois horários (18h45 e 20h). O embarque será em frente ao Hotel Bourbon, na Rua Alameda Miguel Blasi, 40, centro, e a retirada do ticket gratuito deve ser feita com antecedência, na Feira de Natal, aberta todos os dias, entre 12h e 22h, na Avenida Miguel Blasi, 42, centro.

A retirada do ticket deve ser feita no mesmo dia do tour, pois ele é válido para o passeio do dia. Menores de 18 anos somente podem participar acompanhados por um responsável. O uso de máscara facial é obrigatório e a ocupação é limitada a 46 passageiros por vez.





O primeiro Tour Natalino foi feito na noite de quarta-feira (24), apenas para autoridades, em dois veículos: a Catita, apelido do primeiro veículo da frota da Viação Garcia, um caminhão Ford 1933, transformado em jardineira para acomodar os passageiros, e o ônibus modelo Scania, de 1986.





Entre as autoridades que participaram do passeio, estiveram o vice-prefeito, João Mendonça; o presidente da Codel, Bruno Ubiratan; o presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Marcelo Cortez; o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado; a presidente do Londrina Convention & Visitors Bureau, Herika Galli; a presidente da Ameh (Associação dos Meios de Hospedagem), Fabiane Vezozzo; a presidente do NOA (Núcleo de Organizadores e Assessores de Eventos de Londrina), Mity Shiroma; o presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurante), Leonardo Leão; o diretor da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Angelo Pamplona; e representantes da Viação Garcia.



O embarque das autoridades foi feito na Avenida Miguel Blasi, 40. De lá, os veículos seguiram pela Rua Pio XII, desceram a Avenida Higienópolis até chegar na Rua Joaquim de Matos Barreto. Na sequência, contornaram o Lago Igapó, passando pela rotatória da Avenida Ayrton Senna, com destino à Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, retornando pela Avenida Higienópolis, Juscelino Kubitschek, Santos Dumont, com parada na Viação Garcia, onde as autoridades foram recebidas pelo vice-presidente da Garcia, Estefano Boiko Junior.





No local, foi realizada uma apresentação do coral da Viação Garcia e um passeio pelo museu da companhia. Na sequência, os participantes do tour voltaram para o local de partida, concluindo o percurso.





O vice-prefeito, João Mendonça, que esteve no passeio representando o prefeito Marcelo Belinati, agradeceu o convite à diretoria do Grupo de Turismo e convidou as famílias de Londrina e região para participarem do city tour.





“Vale a pena fazer o passeio, que é gratuito e passa por diversos pontos turísticos de Londrina. A cidade está de parabéns, por fazer um natal com tantas atividades, por meio da união de esforços entre o poder público, entidades e iniciativa privada”, destacou.





O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, se disse feliz em participar do primeiro tour natalino e parabenizou as entidades do Grupo de Turismo e a Viação Garcia pela iniciativa. “A cidade agora conta com esse serviço à disposição, oportunizando às pessoas conhecerem os pontos iluminados da cidade, gratuitamente. Com certeza é mais uma atrativo que potencializa as festividades do Natal de Londrina neste ano”, enfatizou.





A presidente do Londrina Convention & Visitors Bureau, Herika Galli, informou que todas a ações da campanha Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal, foi pensada para mostrar que a cidade tem turismo e que é possível fomentá-lo dentro do próprio município, tanto para os londrinenses quanto para os turistas.





“Esse é um projeto da nova diretoria do Convention, que vem para fomentar o turismo de Londrina como um todo, voltado para eventos, não somente os de negócios, como também de lazer, entretenimento e cultural”, apontou.





Ela lembrou que o concurso de decoração natalina, que visa premiar imóveis residenciais e comerciais urbanos de Londrina que realizarem decorações belas e iluminadas em suas fachadas, também faz parte da campanha Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal. “Aproveito para reforçar o convite, para as pessoas se inscreverem no site brilhalondrina.com.br, e participarem do concurso”, lembrou.





Feira Brilha Londrina – Outra iniciativa da campanha é a Feira Brilha Londrina, onde serão comercializados diversos itens de produtores locais, como artesanatos em geral, incluindo de natal, vestuário, aromatizadores e cosméticos naturais, artes visuais, decorações, produtos de gastronomia, entre outros.





A feira inicia nesta quinta-feira (25), na Avenida Miguel Blasi, 42, centro, com horário das 12h às 22h, e prossegue até o dia 24 de dezembro. É neste local que o ticket do City Tour deve ser retirado. A entrada é gratuita.





Cantatas – Também por meio do o “Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal” serão realizadas diversas Cantatas de Natal em dezembro, nos dias 3, às 19h30, na Catedral Metropolitana de Londrina; dia 6, às 19h30, no Hotel Golden Blue; dia 10, às 19h30, no Hotel Bourbon; dia 13, às 19:30, no Santuário de Nossa Senhora; dia 17, às 19h30, no Hotel Galli, e dia 21, às 19h30, novamente na Catedral Metropolitana de Londrina.





A campanha “Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal” é uma iniciativa do Grupo de Turismo, composto pelo Londrina Convention & Visitors Bureau; NOA (Núcleo de Organizadores e Assessores de Eventos de Londrina); Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes); e Ameh (Associação dos Meios de Hospedagem). A Prefeitura de Londrina, por meio da Codel é parceira.