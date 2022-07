Instituto inaugura nova sede para fortalecer engajamento social de pessoas em vulnerabilidade social

Uma pesquisa encomendada pela plataforma de fortalecimento da filantropia e do investimento social privado no Brasil, a Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), aponta que, mesmo desconhecendo as especificidades do setor, a população brasileira enxerga positivamente a atuação das organizações da sociedade civil.

Segundo levantamento detalhado, mais da metade dos 2.002 entrevistados veem como necessária a atuação dessas instituições. Dos respondentes, 21% atribuem tal visão por conhecerem bem o trabalho feito pelas entidades, 19% por acompanharem depoimentos de pessoas que receberam apoio e 16% por confiarem na integridade de quem faz parte de uma organização da sociedade civil.





Criado em 2006, o Instituto Atsushi e Kimiko A.Yoshii é referência na promoção do desenvolvimento social, com ações ligadas à educação, ao meio ambiente e à cultura. Desde a sua fundação, em Londrina (PR), como braço social do Grupo A.Yoshii, a entidade sem fins lucrativos já envolveu mais de 2.500 voluntários, beneficiou mais de 50 organizações e impactou a vida de mais de 20 mil pessoas.

Para fortalecer esse trabalho, o Instituto inaugurou uma nova sede na Zona Oeste de Londrina. “É uma conquista de toda a trajetória do Instituto que vem sendo construída pelo envolvimento de muitos voluntários em projetos comprometidos com a educação, o meio ambiente e a cultura. Com essa nova sede, buscamos reforçar nossa atuação de responsabilidade social, promovendo no mesmo ambiente todas as atividades do Instituto”, afirma o presidente do Instituto A.Yoshii, Aparecido Siqueira.

