Jorge & Mateus fazem parada obrigatória no palco da ExpoLondrina nesta sexta-feira

O palco da ExpoLondrina é quase uma parada obrigatória para a dupla Jorge & Mateus, que volta a se apresentar na cidade em show nesta sexta-feira (14).





Os dois sempre trazem novidades e, desta vez, é o novo álbum “Simples Assim”, além dos sucessos da carreira.

No mesmo dia, a dupla londrinense Léo & Raphael sobe ao palco para a gravação do próximo DVD. Os ingressos para os shows estão disponíveis no site www.totalacesso.com, na bilheteria do Parque Ney Braga e na Loja 202 do Boulevard Londrina Shopping.





Lançado no meio do ano passado, o novo disco da dupla Jorge & Mateus tem 19 faixas, das quais duas inéditas, entre elas a canção “5 Regras”, além de releituras e pot-pourris de grandes sucessos românticos de artistas como Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel, Vanessa Da Mata, Falamansa, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Marisa Monte, Jorge Aragão, entre outros.

O show de Jorge & Mateus é tão aguardado que é sempre um dos primeiros a esgotarem os ingressos.





Já Léo & Raphael vem numa sequência de novos projetos, novos trabalhos e novos DVDs. Esse é mais um dos que pavimentam a carreira da dupla, conhecida como “Os meninos da Pecuária”.

Nos últimos anos, já gravaram projetos beneficentes, em Barretos e, agora, com renda de cachê revertida para o Hospital do Câncer de Londrina. Os ensaios da apresentação já dão um spoiler de que a noite de gravação promete agitar o público.





Programação de shows da ExpoLondrina 2023:

14/04 - Jorge & Mateus + Léo & Raphael Gravação do DVD

15/04 - Luan Santana + Simone Mendes + Dennis

16/04 - Sunset Gusttavo Lima + Final Rodeio