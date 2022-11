Linha intermunicipal de Bela Vista do Paraíso a Porecatu é retomada em fase de testes

A linha de ônibus Bela Vista Paraíso/Porecatu (via Alvorada do Sul), que foi suspensa no dia 16 de novembro, voltou a funcionar dois dias depois, mas em fase de testes.





O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que abriu chamamento público convocando novas empresas para assumir a linha, uma vez que a Viação Garcia, que era a operadora anterior, desistiu da linha, considerada deficitária.

A Viação Garcia enviou comunicado que "confirma a desativação do serviço, com a devida autorização do DER, que é o órgão gestor das linhas metropolitanas."







Segundo o órgão, a empresa JD Transportes e Turismo declarou interesse, e tendo encaminhado documentação, foi autorizada e já está operando a linha desde sexta-feira (18).





“Como alternativa para tornar a operação viável, garantindo o atendimento contínuo ao público usuário, ela se tornou rodoviária, trazendo assentos mais confortáveis, com exigência de menor capacidade máxima de passageiros, porém com tarifas mais elevadas que uma linha metropolitana, já demonstrada inviável. A medida foi autorizada a caráter de teste, justamente para verificar se a operação da linha se torna economicamente viável”, diz o comunicado do DER/PR.





