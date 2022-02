Londrina deve ter terça-feira de forte calor e pancadas de chuva

A terça-feira (15) pode ter pancadas de chuva em Londrina, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Assim como nesta segunda-feira (14), as temperaturas devem seguir altas, com possibilidade de precipitação na parte da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça-feira foi de 20,4°C, pela manhã. A máxima deve ficar em torno dos 32°C. A umidade relativa do ar segue alta, podendo alcançar índices de 80% a 90% - o mínimo recomendado para a saúde humana é de 60%.

Com as pancadas de chuva desta segunda-feira em Londrina, o acumulado de precipitação em fevereiro chegou a 76 mm. De acordo com o IDR-PR, a média esperada para o mês inteiro é de 187 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.