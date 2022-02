Treinadora do Londrina Atletismo é convocada para o Campeonato Sul-Americano Indoor

A treinadora da equipe Londrina/FEL/Ipec, Silvana Vieira, foi convocada para integrar a delegação brasileira no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Indoor, que acontece neste final de semana (19 e 20), em Cochabamba, na Bolívia.

Vieira fará parte da comissão técnica da modalidade arremesso de peso. Uma das atletas que competem nessa modalidade é Lívia Avancini, que também integra a equipe do Londrina Atletismo e já é treinada por Silvana Vieira.

A treinadora já havia participado de dois Campeonatos Sul-Americanos Indoor, em 2013 e 2021, mas ambos eram da categoria sub-20. Pela primeira vez na competição adulta, Vieira aponta que os resultados de Lívia Avancini foram determinantes para a convocação. “Trabalho com a Lívia desde que ela tinha 12 anos, e a evolução que ela tem apresentado é excelente. Recentemente, obteve a terceira melhor marca feminina de arremesso de peso da história do Brasil, com 17,59 m. Esse também é o atual recorde paranaense, sendo que o anterior já era dela”, destacou. Agora, um dos principais objetivos da dupla é garantir uma vaga no Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, a ser realizado na Sérvia, entre 18 e 20 de março.





O presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Marcelo Oguido, destacou a evolução pela qual passou o atletismo londrinense nos últimos anos. “Para nós, é muito importante apoiar o projeto Londrina/FEL/Ipec, que ajuda a revelar os talentos de nossa cidade e consolidar o esporte cada vez mais no município. A convocação dos técnicos também serve como espelho para inspirar outros profissionais a seguirem seus passos. Estamos na torcida para que esse campeonato traga ótimos resultados”, apontou.





Além de técnica, Silvana Vieira é professora da rede municipal londrinense e recebe apoio do Proesporte (Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte), do Governo do Paraná.

O projeto Londrina Atletismo também conta com incentivo do Proesporte e da Copel (Companhia Paranaense de Energia), além de patrocínios da Prefeitura de Londrina, da FEL, do Ipec (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura) e do Colégio Ética. O projeto ainda tem parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina) e com as empresas Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.