Londrina: obra da trincheira na Leste-Oeste pode ficar R$ 538 mil mais cara

A Prefeitura de Londrina oficiou nesta semana a empreiteira responsável pela construção da trincheira na avenida Leste-Oeste no cruzamento com a avenida Rio Branco (região central), informando que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro feito pela empresa deverá ser atendido parcialmente. A construtora havia solicitado, em setembro, uma atualização no contrato de aproximadamente R$ 1,1 milhão para remanejamento da rede de energia elétrica.







O edital previa um recurso inicial de cerca de R$ 900 mil para este serviço, no entanto, a intervenção acabou ficando mais cara, de acordo com a terceirizada, por conta da “imprevisível variação dos preços, muito acima dos índices inflacionários”. Entretanto, a secretaria municipal de Obras e Pavimentação informou que a avaliação dos técnicos, a partir de cotações fornecidas pela Copel, indicou um reajuste menor, de R$ 538 mil.

No documento, que a FOLHA teve acesso, a pasta avisou que a empresa tem cinco dias úteis – contando desde segunda-feira (5) - para se manifestar se concorda ou não com o montante estipulado pelo município. Caso a empreiteira aceite e o novo aditivo de valor seja validado, o trabalho de readequação da rede elétrica seria de R$ 1,4 milhão e o custo total da obra passaria de R$ 32,1 milhões para R$ 32,6 milhões.







“Faz parte do projeto da trincheira a execução dessa obra, que é de responsabilidade da empreiteira. Mas é um serviço muito especializado e ela pode subcontratar uma terceirizada, que nesse caso foi a Copel. No cruzamento das avenidas tem linhas de alta tensão que vão para a zona norte e precisa dessa readequação. Pode existir algum realinhamento de custo, porque está previsto em contrato em função das correções de materiais”, afirmou João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação.







Leia a matéria completa na Folha de Londrina!