BR-369 terá bloqueio total no acesso a Bandeirantes em 5 e 6 de dezembro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que haverá interdição total do trecho da BR-369, no km 56, no acesso a Bandeirantes, no Norte Pioneiro, onde está em construção a passarela do Santuário São Miguel Arcanjo.





A previsão da interdição é para os dias 5 e 6 de dezembro (segunda e terça-feira), das 8h às 20h, podendo ser estendido por mais um dia.

A rodovia conta com outros dois acessos para o centro de Bandeirantes: um pela Avenida Silva e outro pelo entroncamento da BR-369 com a PR-436, que ficam a 2 km e 5 km de distância da área interditada, respectivamente.





O motivo do bloqueio é a fase de montagem de parte da passarela sobre a BR-369, composta pelo içamento e posicionamento das vigas pré-moldadas sobre os pilares.

A construção da passarela, iniciada em julho deste ano, está com 26,67% de conclusão, com sua estrutura já 72,42% concluída. A obra está prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2023. O investimento do Governo do Paraná na obra é de R$ 5,45 milhões.





A nova estrutura irá facilitar a vida dos fiéis, que poderão atravessar a rodovia do Santuário para a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e dos Nove Coros de Anjos, que fica do outro lado da BR-369. A obra também inclui uma rotatória em nível na rodovia, com novos acessos e um retorno para Bandeirantes.





O local atrai milhares de visitantes e chega a receber mais de 30 mil pessoas em datas festivas. O Santuário São Miguel Arcanjo de Bandeirantes é considerado o terceiro maior do mundo dedicado ao santo.





A passarela terá uma sessão de 55,60 metros sobre a rodovia e um trecho em rampa de 42,20 metros, sendo a estrutura inteiramente em concreto armado pré-moldado. Ela terá largura de 5,14 metros, permitindo a travessia simultânea de duas pessoas em cada sentido.