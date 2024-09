Londrina recebe Festival Itinerante Independente neste sábado

A fim de destacar e celebrar o cenário autoral local, Londrina recebe, neste sábado (28), o FIIN (Festival Itinerante Independente), organizado de forma autônoma por artistas e parceiros que apoiam e participam da iniciativa.





Em sua primeira edição, o festival se empenha em reunir e mostrar ao público um pouco da cena musical autoral paranaense. O FIIN iniciou seu giro pelo norte pioneiro no mês de agosto, passando por Maringá e Paranavaí.

Em sua segunda etapa, o festival passa por Londrina com um evento gratuito na Concha Acústica, localizada na rua Piauí, 130, Centro, a partir das 17h.





No local, os londrinenses poderão desfrutar do show da banda O Hipertrópico e da feira organizada pela Concha: Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina.





