Londrina tem possibilidade de chuva durante o dia todo nesta segunda-feira

Londrina iniciou a semana com chuvas. Após o temporal no final de semana que deixou árvores caídas e casas sem energia elétrica, a segunda-feira (17) começou com chuvas que têm a possibilidade de ocorrer durante todo o dia, segundo a meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Angela Costa.

A mínima registrada nesta manhã foi de 19.3°C e a máxima pode atingir os 29°C.





Costa confirmou que a instabilidade da semana passada se mantém nesta segunda, e o município de Londrina ainda se encontra sob influência de uma massa de ar quente e úmida na atmosfera - o que faz com que o dia seja instável e as pessoas possam ter a sensação de abafamento.





A chuva registrada na manhã desta segunda foi de 17.316 mm, conforme medição do IDR-PR. O acumulado pluviométrico no município no mês de janeiro está em 53.6 mm. A média do mês é de 223.9 mm.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.