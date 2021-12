Manutenção pode causar desabastecimento de água nesta terça no distrito de Guaravera, em Londrina

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou nesta segunda-feira (20) que, em função de uma manutenção programada pela Copel (Companhia Paranaense de Energia) para esta terça-feira (21), poderá haver desabastecimento de água no distrito Guaravera, em Londrina. O serviço, que afeta unidades do sistema produtor, ocorrerá das 9h às 16h. A previsão é a de que a distribuição de água volte à normalidade durante a noite, de forma gradativa.



Em situações como essa, a Sanepar pede aos clientes que façam uso consciente da água, priorizando na alimentação e higiene e evitando desperdícios.



Somente ficarão sem água, durante este período, os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de, pelo menos, 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas no mínimo.



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, é necessário ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.