Marcelo Cortez deixa presidência da CMTU e assume Secretaria de Planejamento em Londrina

Marcelo Baldassarre Cortez será o novo secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT), em substituição a Marcelo Canhada, que deixou o cargo na semana passada.





Dessa forma, Cortez sai da presidência da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que ele havia assumido em abril de 2018.

Cortez é formado em Direito pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), com pós-graduação pela Escola de Magistratura do Paraná e também em Gestão Pública pela UEM (Universidade Estadual de Maringá). Já exerceu o cargo de procurador jurídico da CMTU e do Município de Assaí.





Na Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina), foi diretor administrativo/financeiro e presidente, e ainda foi presidente da Sercomtel.





O novo secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia se disse muito honrado pelo convite e pela confiança depositados nele pelo prefeito.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: