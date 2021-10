Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina amplia possibilidades de agendamento

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina ampliou os horários e dias disponíveis para o agendamento referente aos atendimentos presencial e virtual feitos pela pasta. A partir de agora, quem precisar dos serviços da Secretaria terá todos os dias da semana à disposição para escolher o dia e horário que melhor se adequar aos seus compromissos.



A agenda é renovada sempre nas quintas-feiras, às 8h. Assim, a população terá os horários da semana seguinte para escolher tanto as oportunidades de emprego, quanto para dar entrada no Seguro Desemprego. Quando todos os horários forem preenchidos, a agenda do dia fechará automaticamente.

“Com todas as possibilidades de dia e horário, o trabalhador terá mais liberdade e flexibilidade, podendo escolher o que for mais apropriado. Além disso, a Secretaria terá o espelho de atendimento da semana seguinte e poderá, inclusive, desenhar o cronograma de atendimentos e antecipar algumas situações junto ao trabalhador agilizando o processo”, destacou o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos.





Ao todo, são 125 vagas para o atendimento presencial e 280 vagas para o atendimento por WhatsApp para quem busca um emprego e 100 horários para o seguro por semana. Antes da mudança, a agenda de horários era aberta apenas para o próximo dia útil, o que restringia a quantidade de opções disponíveis para o cidadão, pois, caso a pessoa tentasse agendar o atendimento na segunda-feira, por exemplo, o sistema abria apenas os horários para o dia seguinte, no caso terça-feira.

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda vai acompanhar a mudança no sistema e aferir os resultados. “Vamos verificar o quanto isso vai impactar no dia a dia do trabalhador e nos nossos serviços. Nada precisa ser definitivo. Estamos fazendo essa alteração, porque acreditamos que terá reflexos positivos, mas sempre teremos a sensibilidade de ouvir nosso usuário e chegar a melhor solução para o trabalhador”, disse Santos.





A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda faz a intermediação de mão de obra e também habilita o trabalhador no Seguro Desemprego em Londrina. Para contar com esses serviços, basta fazer o agendamento na página da SMTER, no site da Prefeitura, www.londrina.pr.gov.br/trabalho. Existe a possibilidade do atendimento presencial e também virtual, mas ambos precisam ser agendados.