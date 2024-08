Morre Seo Nelson, um dos maiores expoentes do samba de Londrina

O sambista Nelson José da Silva, mais conhecido como Seo Nelson, morreu aos 89 anos na noite desta sexta-feira (16), em Londrina. A morte de um dos maiores expoentes do samba em Londrina causou grande comoção entre familiares, amigos e admiradores do artista, que era reverenciado como o bamba que era nas rodas de samba da cidade.





Nascido em 23 de maio de 1935, no vilarejo Viçoso, município de Ponte Nova, zona da mata mineira, Seo Nelson deu seus primeiros passos na música ainda na infância, quando começou a tocar cavaquinho com 11 anos de idade. Tocou em conjuntos na década de 1960. Foi uma das atrações fixas bar do luxuoso Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo. Mudou-se para Londrina em 1997 e passou a integrar o Clube do Choro e o Quarteto do Samba. Desde então, ficou popularmente conhecido por fazer shows em inúmeras repúblicas de estudantes e rodas de samba da cidade. Pai de cinco filhos, foi casado com Beatriz, sua esposa que morreu em outubro de 2018, e deixa também oito netos e cinco bisnetos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele teve sua trajetória contada na biografia intitulada “Seo Nelson – Vida em todo canto”, assinada pelo músico e professor Ronaldo Matos e pelo violonista Israel Laurindo (in memorian). Em entrevista à FOLHA, no ano passado, Matos enfatizou a importância do sambista como uma das grandes referências culturais da cidade. “Londrina é uma cidade muito nova em termos de história comparada ao nosso país e a outras cidades. Então a gente ainda tá buscando as nossas tradições. E o seu Nelson é uma dessas pessoas que faz a gente olhar e falar: tem um sambista londrinense, tem roda de samba na cidade, tem pessoas que compõem samba, tem gente que dedicou a vida inteira ao samba. E ele teve essa função importante que foi levar o samba para outros circuitos além da rodas”.

Publicidade





Nas redes sociais, Matos publicou neste sábado: "Tem pessoas que entram na nossa vida e que nos afetam de uma forma muito especial. O Seo Nelson é uma dessas. No decorrer dessa caminhada maluca da vida além de um exemplo, ganhei um amigo. E desses que no meio desse delírio de competições, aparências, méritos e afins, sempre me mostrou um caminho mais humano e generoso de lidar com a vida, com a música e com o ofício de professor. Se foi ontem, em uma sexta-feira a noite, ligeiro, sem alarde, sem ressalvas, junto de sua família...repleto de uma vida plena. Coisa de mestre até no desfecho. Muito obrigado pelo privilégio da companhia! Sigamos nós com seu exemplo e que o tempo conforte a saudade daqueles que tanto te admiram e te querem bem".





O corpo do sambista está sendo velado na Capela 1 do Cemitério Parque das Oliveiras, Na Avenida do Café, 225, no Conjunto do Café, na zona leste. O sepultamento está marcado para as 17h.