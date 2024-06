Motorista se recusa fazer teste de etilômetro após capotar Ranger na PR-545 em Londrina

Um motorista de 19 anos se recusou a ser submetido ao teste de etilômetro após capotar a Ford Ranger que guiava na madrugada desta sexta- feira (14) na PR-545 em Londrina.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta da 1h, no quilômetro 3 da rodovia. A caminhonete de placa de Londrina seguia no sentido do trevo do distrito da Warta a Londrina quando o condutor perdeu o controle e capotou na margem esquerda da via.

O jovem, identificado apenas como J.P.C.,19, saiu sem ferimentos e não quis o uso do etilômetro. Foi enquadrado no artigo 165 a do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) - recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa -, que é infração gravíssima e a penalidade é de multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.