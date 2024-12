Gedal promove o último evento de observação da Lua do ano nesta terça

Durante o evento, o público poderá observar Saturno, Júpiter e a Lua, através de vários telescópios que serão instalados no local. Além disso, o público estará concorrendo a brindes e um telescópio na campanha ''Natal do Gedal''.

NATAL DO GEDAL

Na promoção ''Natal do Gedal'', a cada R$ 10 doados, o participante ganha um cupom para concorrer a um telescópio e diversos brindes. O sorteio será nesta terça, às 22h, na Praça do Aeroporto.

As doações poderão ser feitas através da chave pix: [email protected] . Para quem não puder comparecer presencialmente, basta enviar o comprovante do pix para o número: 43999629996 ou no direct da página oficial do Instagram do Gedal . Toda a arrecadação será destinada à aquisição de presentes para crianças carentes de Londrina.