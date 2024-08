Nova unidade do Senai será inaugurada neste sábado em Londrina

O Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) e a Pró-Vida inauguram, neste sábado (17), às 14 horas, o Centro de Formação Profissional Dr. Celso Charuri, nova unidade do Senai em Londrina. Com quatro pavimentos e área total construída de 7.673 m², a nova unidade, localizada no Jardim Bancários, disponibilizará cursos, treinamentos e serviços em vários níveis para atender as novas demandas tecnológicas da indústria.





O novo edifício leva o nome do médico e filósofo que fundou a Pró-Vida, em 1978. A obra foi construída com recursos da Central Geral do Dízimo, departamento do movimento que recebe doações anônimas e financia projetos sociais. O Senai ficou responsável por equipar a estrutura e fará a gestão do espaço, com a oferta de cursos e serviços para a indústria e a comunidade de Londrina e região.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Educação





Publicidade

A estrutura terá capacidade para atender aproximadamente 1 mil alunos, com 16 salas de aula e 16 laboratórios, entre eles os voltados a desenvolvimento de software, robótica, eletrônica, realidade virtual e aumentada, internet das coisas e automação industrial. O espaço contará, ainda, com um auditório para até 200 pessoas.





Na área educacional, o Senai ofertará cursos técnicos, de aperfeiçoamento e de qualificação nas áreas de Automação, Gestão, Segurança do Trabalho e TI. Além disso, o UniSenai PR, Centro Universitário do Sistema Fiep, ofertará cursos superiores nas áreas de Tecnologia em Automação Industrial, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Software. Também disponibilizará pós-graduação nas áreas de Engenharia de Automação Industrial, Manutenção Industrial, Projeto e Manufatura Enxuta e Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios.

Publicidade





Tecnologia e inovação





Publicidade

Além disso, o novo edifício abrigará estruturas da área de Tecnologia e Inovação do Senai, como o Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação. Também passa a abrigar o HUB de Inteligência Artificial, dedicado ao desenvolvimento de soluções inovadoras para atender às demandas das indústrias. Juntos, esses ativos proporcionam um ambiente colaborativo focado na aplicação de tecnologias emergentes para transformar processos industriais e promover a competitividade.





SERVIÇO:

Publicidade

Inauguração da unidade Dr. Celso Charuri





Data: 17/08 (sábado)





Horário: 14 horas





Endereço: Rua Dep. Fernando Ferrari, 160 – Jardim Bancários – Londrina/PR