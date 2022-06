Obra de melhoria afeta abastecimento de água na região central de Londrina

Em função de uma obra na rede de distribuição de água programada para a terça-feira (7), haverá desabastecimento em bairros da região central de Londrina. De acordo com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), os serviços serão das 8h às 18h. A distribuição de água deverá voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa. O serviço precisou ser reprogramado devido às chuvas do último dia 31.



Os principais bairros afetados são os jardins Helena 1 e 2, Carlota e São Rafael, vila Fraternidade e no conjunto Habitacional Pindorama.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, segundo recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Desta forma, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br





Está em andamento a substituição de 86 km de rede de ferro por Pead (polietileno de alta densidade) na região central de Londrina. As paradas no abastecimento são necessárias para a interligação da nova rede. O prazo para conclusão desta obra é junho de 2023. O valor total da obra supera os R$ 19,4 milhões.