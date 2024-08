Operação desarticula organização criminosa em presídio de Londrina e seis pessoas acabam presas

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpriu, na manhã desta terça-feira (27), seis mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação White Book, que apura os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes praticados por organização criminosa a partir de presidios.





O trabalho foi realizado em conjunto com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Paraná. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Londrina e Ibiporã (no Norte do Paraná), Aparecida de Goiânia (em Goiás) e Três Lagoas (no Mato Grosso do Sul).

Na primeira fase da operação ocorrida em dezembro de 2023, foi apreendido um celular com um integrante de facção criminosa que atuava na região de Ibiporã.





A partir da análise dos dados encontrados no telefone, foi possível identificar outros membros da organização criminosa, além de informações relacionadas ao tráfico de entorpecentes e comércio ilegal de arma de fogo.

As investigações são feitas simultaneamente pelos Gaecos do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de Goiás.







OPERAÇÃO WHITE BOOK





O nome da operação se refere ao fato de que, durante as investigações, o Ministério Público identificou uma pessoa vinculada à organização que atuaria no setor de cadastros, atividade denominada “livro branco”. Para tanto, valia-se de sua condição de pessoa com deficiência em cumprimento de prisão domiciliar.