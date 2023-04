Pais e alunos manifestam e pedem segurança armada nas escolas e creches de Londrina

Chiara, filha de Eduardo e produtura do podcast Geral Kids, afirma que não quer "pagar para ver" e conta que não tem ido à escola por conta do medo. Sua mãe, Adriana Francischini, afirmou que, nos últimos dias, tem levado a filha à instituição de ensino apenas para fazer provas.

A Patrulha Escolar da PMPR (Polícia Militar do Paraná) recomenda que pais e alunos que se sentirem receosos diante das ameaças de ataques em escolas e creches contatem as instituições de segurança.

A Patrulha Escolar da PMPR (Polícia Militar do Paraná) recomenda que pais e alunos que se sentirem receosos diante das ameaças de ataques em escolas e creches contatem as instituições de segurança.





De acordo com a família, Chiara se pronunciou em seu podcast a respeito dos ataques ocorridos em escolas e creches pelo Brasil e cobrou ações do governador Ratinho Junior. A mãe da adolescente conta, ainda, que a assessora do parlamentar entrou em contato e pediu para que o programa fosse retirado das redes sociais.

Publicidade





A vereadora de Londrina Jessicão (PP) esteve presente no ato e, em seu discurso, parabenizou a iniciativa dos pais e dos alunos e afirmou que, na Câmara de Londrina, "há pessoas que não se importam, mas há dois ou três vereadores com quem a população pode contar".





Além de cobrar ações do governador do Paraná, os pais e os alunos presentes criticaram a implementação do botão do pânico, medida anunciada pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP). "O botão do pânico não vai resolver o problema, porque não vai dar tempo de a polícia chegar até à escola", declarou Eduardo.





Os organizadores da manifestação afirmaram, ainda, que não vai desistir de suas reivindicações e irão promover outros atos, inclusive nas proximidades da Câmara de Vereadores do município.