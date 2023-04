Prefeito anuncia que escolas e creches de Londrina terão botão do pânico contra ataques

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), anunciou, por meio de suas redes sociais, que todas as escolas e creches municipais, estaduais e particulares da cidade irão contar com um botão do pânico.





O dispositivo, que vai ser fornecido pela Prefeitura, irá permitir que as instituições de ensino acionem as forças de segurança, como a polícia, de forma ágil e rápida em casos de ataques ou até mesmo suspeitas.

