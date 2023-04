Na ExpoLondrina, Ratinho Jr. diz que Estado está atuando na prevenção da violência e cobra pais

Presente na cidade nesta quinta-feira (6) para a abertura da 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina 2023), o governador Ratinho Junior (PSD) assegurou que seu governo tem atuado de forma preventiva para evitar casos de violência nas escolas estaduais do Paraná, mas pediu mais rigor das famílias em relação aos estudantes.





"Estamos criando uma geração de jovens que não têm limites e não têm disciplina. Os pais, não estou falando para bater no filho, mas têm que ter o 'não' dentro de casa. É importante criança crescer em um ambiente que tenha limites", opinou.

O chefe do Executivo estadual destacou que mais de 150 escolas da rede de ensino do Paraná contam com a segurança de policiais militares aposentados. De acordo com ele, um projeto de totens equipados com câmeras de segurança e alarme, batizado de "Olho Vivo", começou em Curitiba e será ampliado para colégios do interior.





"Lógico que a gente lamenta essa tragédia. São casos pontuais, não podemos entrar em pânico. A gente espera ter esse ambiente controlado o mais rápido possível", completou.





O governador também destacou o otimismo em relação ao desempenho econômico da ExpoLondrina.





Mais informações em breve