Patrulha Escolar recomenda que pais e alunos contatem a polícia diante da ameaça de ataques

A Patrulha Escolar da PMPR (Polícia Militar do Paraná) recomenda que pais e alunos que se sentirem receosos diante das ameaças de ataques em escolas e creches contatem as instituições de segurança de seus respectivos municípios.





O tenente da Patrulha Escolar de Londrina, Renan Prado, afirma que todas as denúncias feitas à PMPR são investigadas e que as providências necessárias para garantir a segurança dos estudantes são devidamente tomadas.

"Todas as informações passadas para a polícia são apuradas e, quando algo é detectado, agimos. Então a recomendação é que as pessoas que têm receio contatem os policiais e deixem as equipes, que são preparadas para isso, fazerem a segurança das escolas", afirma.





A indicação da Patrulha Escolar decorre de um acontecimento registrado em uma escola estadual na região central de Londrina na manhã desta quinta-feira (6), no qual um aluno foi apreendido ao portar uma arma de fogo.





Segundo a PM, o estudante afirmou, em depoimento, que levou a arma ao colégio para se defender de um possível ataque.





O pai do aluno o acompanhou até a delegacia e afirmou que a arma - uma pistola 380 que estava descarregada - é de sua posse.