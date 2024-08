Pesquisa nacional sobre saúde infantil começa em Londrina nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (19) começam em Londrina as atividades de campo do Enani-2024 (Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil). O público-alvo da pesquisa são as famílias com crianças de zero a seis anos de idade, que serão visitadas por entrevistadores para coleta de informações e dados.





O intuito é avaliar as condições de saúde e nutrição em crianças brasileiras e suas mães, para conhecer o cenário alimentar e nutricional das crianças brasileiras depois da pandemia de Covid-19.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Esta é a segunda edição do Enani, realizado pelo Ministério da Saúde e conduzido pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro. Serão visitadas 15 mil famílias de todo o Brasil, sendo 1.120 no Paraná.





Além de Londrina, outras cidades paranaenses foram sorteadas para receber a pesquisa: Curitiba, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Cascavel, Colombo, Guarapuava, Maringá, Paranaguá e Ponta Grossa.

Publicidade





BAIRROS





Em Londrina a pesquisa abrange 290 famílias com crianças de até 6 anos. A lista de bairros a serem percorridos contempla a área urbana e rural do município: Centro Histórico, Shangri-Lá, Parigot de Souza, Vivi Xavier, Cinco Conjuntos, Pacaembu, Leonor, Presidente, Interlagos, Inglaterra, Parque das Indústrias, Heimtal, mais os distritos de Lerroville e Warta.





As visitas podem ocorrer em qualquer horário do dia, inclusive à noite ou nos finais de semana.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: