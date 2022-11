Prazo para inscrição na Feira do Produtor termina nesta sexta-feira

Os interessados em comercializar produtos na Feira do Produtor têm até às 17h desta sexta-feira (25) para se inscrever no processo de seleção aberto pela Prefeitura de Londrina.





Para efetuar seu cadastro, os produtores devem se direcionar à Diretoria de Abastecimento, localizada na sede da SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), que fica rua da Natureza, 155, dentro do Parque Municipal Arthur Thomas.

De acordo com dados da Secretaria de Agricultura, até o momento, apenas três produtores se inscreveram no processo, que tem 17 vagas abertas. Entre eles, há interessados em comercializar produtos de hortifruti, ovos e mel.





Segundo o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Régis Choucino, esse edital não deve ser prorrogado, visto que ele é o segundo a ser publicado em 2022.

“Nós abrimos esse edital para preenchermos as vagas abertas e para completarmos as novas feiras da avenida Saul Elkind e da rua Benjamin Constant, mas até o momento a procura foi pequena. Nossa intenção é ter o maior número possível de inscritos, porque não pretendemos prorrogar esse edital, que já ficou um mês aberto”, contou Choucino.





Estão abertas nove vagas para a feira que acontece na rua Benjamin Constant, no trecho entre as avenidas São Paulo e Rio de Janeiro. Já para a feira da avenida Saul Elkind, que ocorre entre as ruas Caboclinho e Joaquina Oliveira Perfeito, há oito vagas. Ambas as feiras são realizadas aos domingos, das 6h às 11h30, com montagem das barracas a partir das 4h.

Nesses locais são comercializados diversos produtos. No momento, a Prefeitura está selecionando feirantes interessados em vender alimentos de origem animal, processados ou não, queijo, mel, ovos; produtos de panificação (pães, bolos, tortas e biscoitos); churros, crepes, salgados, tapiocas e refrigerantes; caldo de cana, água mineral, água de coco e sucos naturais; produtos alimentícios, In Natura (hortifrutis); conservas, compotas e geleias; além de plantas ornamentais, flores, mudas e arranjos.

Atualmente, há cerca de 60 produtores cadastrados nas Feiras do Produtor de Londrina.





Todas as informações sobre os prazos, datas e documentos a serem apresentados estão no Edital nº 2/2022, disponível no Jornal Oficial do Município nº 4.743, do dia 4 de outubro. Entre eles, está o formulário de inscrição, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Londrina, na aba da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.





Além disso, também são listadas as cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e os documentos específicos para cada área, como a licença sanitária válida, Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos e Outros Débitos Municipais do Município de Londrina, com no máximo 30 dias datado de sua expedição, assim como outros elencados no edital.

A preferência será para os produtores rurais locais, mas os produtores da região também podem participar. Não pode concorrer quem já integra a Feira do Produtor ou que é do mesmo estabelecimento de produção participante.





No momento da entrega, os técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento irão receber apenas os envelopes lacrados e, posteriormente, na data divulgada no edital, analisarão todos os documentos exigidos. Aqueles que tiverem alguma dúvida sobre o processo podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, pelo telefone (43) 3372-4789.

FASES DA SELEÇÃO





A seleção dos inscritos se dará por sorteio, sendo que a abertura dos envelopes com a documentação está marcada para o período entre 28 de novembro e 2 de dezembro.





Se os documentos não estiverem corretos ou faltar algum deles, o produtor será declarado inapto. O sorteio dos candidatos aptos será no dia 5 de dezembro.





O resultado será divulgado através de um edital, no dia 6 de dezembro, no site da Prefeitura Municipal de Londrina. Ele também estará fixado no mural da sede da SMAA, para aqueles que não têm acesso à internet.





Os insatisfeitos poderão interpor recurso, sendo que a homologação do resultado final sairá no dia 16 de dezembro, no site da Prefeitura de Londrina e na SMAA.