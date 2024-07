Prédio da antiga creche Santa Rita será reaberto com nova instituição em Londrina

O prédio onde funcionava a creche Santa Rita, na avenida São João, zona leste de Londrina, vai reabrir oficialmente na próxima semana como um novo CEI (Centro de Educação Infantil). No primeiro quadrimestre deste ano a prefeitura formalizou a compra do terreno de quase três mil metros quadrados por R$ 4,2 milhões.





A área pertencia à Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, ligada à Igreja Católica, que manteve um centro educacional no local por seis décadas, no entanto, acabou fechado no final de 2021 pela diminuição no número de freiras que cuidavam da unidade.

Desde então a estrutura permaneceu fechada, mas foi reformada após a aquisição pelo município, com melhorias internas e externas, pintura e roçagem. O Instituto Pé Vermelho, que é filantrópico, assumiu a administração da nova creche, que a partir de agora se chama CEI Ser Criança unidade São João.





Serão atendidas 84 crianças do berçário até os três anos, o C3, de forma integral. “Estamos com as crianças matriculadas desde antes do recesso, porém, como iria ter o recesso e a adaptação (desta faixa etária) é mais complicada, vamos começar os atendimentos na semana que vem”, explicou a secretária municipal de Educação, Mariangela Bianchini.

Os meninos e meninas estavam na fila de espera por uma vaga, que nesta idade não é obrigatória a oferta do ensino pelo poder público. Atualmente, Londrina tem cerca de 2.500 crianças de zero a três anos aguardando. Já acima desta idade – que a matrícula é obrigatória de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - não existe demanda reprimida.





“A fila nunca acaba porque crianças nascem a todo tempo, famílias mudam a organização, quem não trabalhava agora precisa trabalhar, tem casal que vem morar em Londrina. Sempre tem criança de zero a três anos na fila e nosso esforço é para sempre ampliar o número de vagas”, destacou.





