Prefeitura abre edital de licitação para compra de garrafa 'squeeze' personalizado para escolas municipais

A Prefeitura de Londrina abriu cinco editais de licitações para compra de diversos produtos que somam R$ 3,18 milhões. Só com garrafas tipo 'squeeze' o município pretende investir até R$ 490 mil. Os copos deverão ser personalizados e com a logomarca da prefeitura, prevê o futuro edital que é voltado para atender uma demanda da Secretaria Municipal de Educação. Apesar do valor cotado de quase meio milhão para a compra das garrafinhas, com a concorrência, o montante poderá ter uma redução.





A secretária de educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes não foi encontrada para responder qual o objetivo da compra dos 'squeeze's e a quantidade exata de garrafas que estarão na futura compra da pasta. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a secretária está em viagem e deverá enviar as informações nesta sexta-feira (18).

Publicidade

Publicidade





As empresas interessadas em participar do processo de licitação devem entregar os envolopes na Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC) e disputam pela internet, por um link posicionado em cada edital, por meio de uma videoconferência.







Os produtos envolvem fornecimento por empresas de materiais e ferramentas para construção civil e marcenaria, aquisição de embalagens plásticas e carrinhos de transporte logístico, produtos veterinários e agrícolas e fornecimento de garrafas “squeeze” personalizadas, para estudantes das escolas municipais. Quase todos os blocos de negócios são para empresas de Londrina ou para empresas da RML.



Publicidade

Publicidade









COMPRA LONDRINA

As oportunidades são divulgadas pelo Programa Compra Londrina para incentivar as pequenas empresas locais a disputar vendas para o Município e órgãos públicos.



Publicidade





“A Prefeitura de Londrina faz questão da participação das empresas locais nestas negociações”, diz Marcelo Frazão, coordenador do Programa Compra Londrina na Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP). “O mercado deve aproveitar: também estamos na nossa Black Friday – mas os compradores somos nós”, compara.

Publicidade





Como atrativos para as empresas, o Programa Compra Londrina destaca o prazo de pagamento mais rápido que na iniciativa privada: em média, a partir da entrega dos produtos, os pequenos negócios recebem, na conta, após 16 dias (o prazo contratual formal é de 30 dias).

Publicidade





A Prefeitura também orienta e dá suporte completo para qualquer empresa de Londrina interessada em como se preparar para as disputas e entender os detalhes dos negócios por licitação. “Não é preciso saber nada: ensinamos tudo”, garante o responsável pelo Programa. (Com informações do n.com)





Confira as informações da licitações



Publicidade

Publicidade

1 – Dia 25 de novembro (6ª feira), 9h: Pregão 325/2022 – Aquisição imediata de material de marcenaria. Valor total em disputa: R$ 571.071,11. São 37 lotes, sendo 35 deles com prioridade de disputa para Microempreendedores (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) de Londrina.

Página completa da negociação: bit.ly/pgv325_matmarcenaria

Lista de materiais e preços em disputa: bit.ly/lotes_pgv325_matmarcenaria





2 – Dia 25 de novembro (6ª feira), 13h: Pregão 327/2022 – Aquisição de carrinhos, caixas para transporte/organização e transpaleteira. Valor total em disputa: R$ 1.044.500,87. São 15 lotes com prioridade de disputa para Microempreendedores (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) da Região Metropolitana de Londrina (RML).

Página completa da negociação: bit.ly/pgv327_22_caixasetransp

Lista de materiais e preços em disputa: bit.ly/lotes_pgv327_22_caixasetransp

Publicidade





3 – Dia 29 de novembro (3ª feira), 13h: Pregão 329/2022 – Aquisição imediata de ferros, ferragens e similares. Valor total em disputa: R$ 883.453,07. São 20 lotes: 17 deles com prioridade para Microempreendedores (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) de Londrina.

Página completa da negociação: bit.ly/pgv329_22_ferros

Lista de materiais e preços em disputa: bit.ly/lotes_pgv329_22_ferros





4 – Dia 30 de novembro (4ª feira), 13h: Pregão 333/2022 – Aquisição imediata de produtos agrícolas e veterinários. Valor total em disputa: R$ 197.161,71. São 18 lotes com prioridade de disputa para Microempreendedores (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) da Região Metropolitana de Londrina (RML).

Página completa da negociação: bit.ly/pgv333_22_agri_vet

Lista de materiais e preços em disputa: bit.ly/lotes_pgv333_22_agri_vet





5 – Squeezes personalizados: licitação prevista/data a ser marcada em breve. Valor previsto para disputa: R$ 490.072,50

Detalhes em breve.