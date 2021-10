Prefeitura cria comissão para discutir melhorias na Estrada do Limoeiro

A Prefeitura de Londrina reuniu várias secretarias municipais, como Obras, Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Agricultura, Planejamento e Sema (Secretaria do Ambiente), e formou um grupo de trabalho para encontrar uma solução para as reclamações de moradores da região da Estrada do Limoeiro, que tem cerca de 14 km saindo da região leste até as imediações do Rio Tibagi.

A principal reivindicação é a baixa qualidade de manutenção do asfalto, o que prejudica o tráfego de veículos e é um facilitador para acidentes. Conhecida oficialmente como Estrada Major Achiles Pimpão, a via de pista simples foi construída pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) na década de 90, mas viu o movimento aumentar com a expansão da zona urbana.

Moradores juntaram todas as demandas em um projeto chamado "Caminhos do Limoeiro" e apresentaram para a prefeitura. A primeira reunião da comissão composta pelas secretarias aconteceu no dia 30 de setembro. Nela, ficou definido que será contratado um estudo topográfico para verificar as atuais condições do solo. "Ali existem algumas tubulações antigas da Sanepar, por isso precisamos saber onde poderíamos mexer", disse o secretário de Planejamento, Marcelo Canhada.





Ainda sem data para ser concluído, o estudo deve apontar o valor e como a obra será executada. "Ele é fundamental para saber que tipo de estrada vamos ter. Pode ser que seja duplicada em algum trecho ou continue do jeito que está. Mas vai ter ciclovia e acostamento, até porque é uma área bastante utilizada por ciclistas", observou.