Prefeitura de Londrina publica Teste Seletivo para contratação de 33 temporários

A Prefeitura de Londrina publica nesta quarta-feira (20) um novo Teste Seletivo para contratação temporária de 33 profissionais. As vagas são para as funções de arquiteto, geógrafo, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro eletricista e técnico em agrimensura. A íntegra do Edital n° 097/2022 estará disponível no Portal da Prefeitura, para acesso pelo Jornal Oficial n° 4685 e na página de Concursos e Testes Seletivos.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A remuneração oferecida varia de R$ 4.205,43 a R$ 7.853,56, conforme a função, e a carga horária semanal será de 30 horas. Para assumir uma das vagas, é preciso atender e comprovar os requisitos de formação acadêmica, em nível superior ou técnico/profissionalizante, e estar regularmente inscrito em seu conselho profissional.

Continua depois da publicidade





De acordo com a secretária municipal de Recursos Humanos em exercício, Marcelle Diorio, os futuros contratados irão atuar nas secretarias municipais de Obras e Pavimentação, Educação, do Ambiente, Agricultura e Abastecimento, e no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL). “Os profissionais convocados terão um contrato de 12 meses com a Prefeitura, prazo que pode ser prorrogado por uma vez caso o Município tenha necessidade. No dia 19 de setembro temos previsão de uma primeira convocação, dentro do número de vagas, com estimativa de início nas unidades em 10 de outubro”, detalhou.





O processo seletivo contará com uma avaliação de títulos profissionais e acadêmicos, para classificação e eliminação. Para a função de Técnico em Agrimensura, haverá também uma avaliação prática, com prova de conhecimentos específicos de caráter classificatório e eliminatório. As avaliações estão programadas para ocorrer em 20 de agosto.





As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal da Prefeitura, de segunda-feira (25), às 17h, até o dia 8 de agosto, também às 17h. O candidato deverá acessar o Portal do Candidato, preencher o formulário eletrônico com suas informações, selecionar a função que irá concorrer, emitir o boleto com a taxa de inscrição e pagá-lo até o dia 9 de agosto.

Continua depois da publicidade





O valor da taxa de inscrição também varia de acordo com o cargo selecionado, entre R$ 54 e R$ 86 reais. No entanto, os candidatos têm prazo até o dia 27 de julho para solicitar a isenção dessa taxa, caso se enquadrem em alguns dos requisitos: servidor público municipal efetivo, ativo ou inativo, comissionado; desempregados; inscritos no Cadastro Único; ou prestador de Serviço Eleitoral.





Para solicitar a isenção até às 17h de 27 de julho, o candidato deve fazer a inscrição on-line e não pagar o boleto emitido. Em seguida, acessar o link “Solicitar isenção”, no Portal do Candidato, preencher novo formulário e encaminhar todas as informações exigidas no edital. O edital contendo o resultado das solicitações de isenção será divulgado em 1° de agosto.





Além das vagas de concorrência geral, o Teste Seletivo também contempla a reserva especial de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e afro-brasileiros. Essa indicação deve ser feita pelo próprio candidato, no ato da inscrição.





Após encerrar todas as etapas de classificação, a previsão é que o resultado final do Teste Seletivo n° 097/2022 seja homologado em setembro, dando início às convocações e contratações.