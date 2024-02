Prefeitura diz que exigências dos Bombeiros impedem promoção de carnaval no CSU

A burocracia inviabilizou o principal evento público do Carnaval deste ano em Londrina. Segundo a prefeitura, normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros, a partir do que determina uma legislação recente que trata sobre os eventos, fez com que a festa no CSU (Centro Social Urbano), no domingo (11), se tornasse inexecutável. Nesta quinta-feira (8), o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, concedeu uma entrevista à imprensa explicando o imbróglio envolvendo o evento, que desde o início foi rodeado por polêmicas.