Primeiro dia de outono em Londrina deve registrar temperaturas altas

O outono tem início à 0h06 desta quarta-feira (20) e termina às 17h51 de 20 de junho.





Segundo a previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o primeiro dia da estação será abafado e quente, seguindo o ritmo dos últimos dias, o que favorece a formação de áreas de instabilidade a partir do período da tarde.

A menor temperatura prevista é 19 ºC em Guarapuava e as maiores serão em Paranaguá, Guaíra e Foz do Iguaçu (25 ºC). Em Londrina, a previsão é de mínima de 22ºC e máxima de 33ºC, sem possibilidade de chuva, de acordo com o Simepar.







O cenário climático global indica dissipação do fenômeno El Niño, que predominou durante o verão. Entra em cena La Niña, fenômeno climático que caracteriza o resfriamento das águas do oceano Pacífico Equatorial até atingir o ápice na primavera.

“A temperatura média do ar tende a ficar entre próxima e ligeiramente acima da normalidade climatológica, exceto na região litorânea, onde segue o padrão para a estação”, informa o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib. Estão previstos alguns períodos de temperaturas elevadas. As manhãs e noites tornam-se progressivamente mais frias.





O regime de chuvas tende a acompanhar a normalidade climatológica no Litoral, na Capital e Região Metropolitana. A previsão para as demais regiões é de precipitação abaixo da normalidade.





“Estão previstos períodos de tempo seco – os chamados veranicos –, bem como nevoeiros e os primeiros episódios de geada, característicos da estação”, observa o meteorologista.







