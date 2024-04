Projeto Ópera Viva promove novo concerto em Londrina neste domingo

No próximo domingo (21), o projeto Ópera Viva fará um concerto matinal, com início às 10h30, no Espaço Villa Rica. Será uma nova experiência para que toda a família possa participar. Entre os convidados estão o contratenor Bruno Costa, a mezzosoprano Gisela Strass e a pianista Clenice Ortigara.





As vozes são tão próximas e, ao mesmo tempo, tão distantes. Nesse concerto, além de apreciar a boa música de compositores reconhecidos, o público vai poder observar semelhanças e diferenças entre a voz aguda do contratenor e a grave da mezzosoprano, aprendendo um pouco mais sobre a ópera e sua história.

No repertório estão canções, árias de ópera e oratório dos compositores Rossini, Händel, Bach, Gluck, Vivaldi, Mahler, Wagner, Donizetti, Saint-Saëns e Tchaikovsky. Todas as músicas são legendadas e contextualizadas durante a apresentação para que todos tenham a experiência e a vivência completa das interpretações.





Os ingressos custam R$ 80 inteira e R$ 45 meia entrada e estão à venda no site do Villa Rica .





