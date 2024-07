Radares são instalados para teste na trincheira da avenida Leste-Oeste

Menos de duas semanas após ser inaugurada, a trincheira da avenida Leste-Oeste, no cruzamento com a Rio Branco, na área central de Londrina, já conta com radares de velocidade. No entanto, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) garantiu que, por enquanto, os aparelhos estão em fase de teste e não multando. Essa informação também é destacada numa placa abaixo dos aparelhos, que foram instalados perto do túnel, nos dois sentidos.





A expectativa é de que os redutores sejam avaliados no local por cerca de dois meses para depois serem ou não ativados para multarem. “A CMTU colocou os aparelhos nesse local porque as entradas do túnel são declives e não têm redutor de velocidade. É para prevenir que os condutores não desenvolvam altas velocidades e acabem se perdendo na curva que tem dentro do túnel”, destacou a companhia. A velocidade máxima permitida neste trecho da avenida é de 50 quilômetros por hora.

A trincheira demorou três anos e cinco meses para ficar pronta, sendo um ano e cinco meses a mais em relação ao prazo inicialmente previsto em contrato. O custo foi de R$ 33,5 milhões. Nos horários de pico, mais de 20 mil motoristas passam pelo cruzamento, que agora teve o trânsito desvinculado da Leste-Oeste com o da Rio Branco.





Em maio, a CMTU ativou três novos pontos com radares: nas avenidas Castelo Branco, Soiti Tarumã e José Del Ciel Filho. Nestes endereços, os aparelhos também foram testados para flagrar o comportamento dos motoristas até serem oficialmente ligados.





