Rodovia da zona sul ganha letreiro 'Eu Amo Bike Londrina'

A Prefeitura de Londrina instalou, na terça-feira (4), um letreiro com os dizeres “#Eu Amo Bike Londrina” na rotatória da Rodovia Mábio Gonçalves Palhano – Viação Velha. O objetivo é fomentar o ciclismo local e proporcionar mais um ponto turístico ao município, visto que o cicloturismo se fortalece e ganha cada vez mais adeptos na região de Londrina.





As palavras #Eu Amo Bike Londrina são compostas por um conjunto de letras, uma bicicleta e um coração produzidos de forma independentes. O local estipulado para a instalação do letreiro é estratégico, tanto para o Circuito Pé Vermelho de Cicloturismo, como das rotas de diversos grupos de ciclistas, o qual pretende se tornar um cartão postal do município para os amantes dessa atividade.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, ressaltou que, com a crescente do cicloturismo no cenário pós-pandêmico, o município decidiu prestar uma homenagem aos atletas e adeptos dessa atividade que vem ganhando, cada dia mais, o coração do londrinense.





Atualmente, Londrina tem 53 km de ciclovias e mais 6 km em fase preparatória para execução. Deste total, 22,4 km foram implantadas somente nesta gestão. Além disso, o Plano de Mobilidade Urbana de Londrina prevê a implantação de 290 km ao longo dos próximos 20 anos.





Em fevereiro deste ano, o município recebeu o Selo do Programa Bicicleta Brasil, do Ministério de Estado de Desenvolvimento Regional, destinado ao reconhecimento de intervenções e iniciativas que incentivam o uso da bicicleta visando à melhoria das condições de mobilidade urbana.