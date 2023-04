Rodoviária de Londrina espera 30 mil passageiros até o feriado de 1º de maio

Cerca de 30 mil pessoas devem passar pelo TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo entre esta sexta-feira (28) e a próxima terça (2), período que compreende o feriado nacional de 1º de maio, Dia do Trabalhador.





A expectativa é de que as partidas movimentem o saguão da rodoviária de maneira mais intensa nesta sexta-feira (28) e segunda-feira (1), enquanto as chegadas devem elevar o vaivém de passageiros no sábado (29) e na terça.

De acordo com sondagem feita pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), administradora do espaço, junto às operadoras de transporte, pelo menos 150 ônibus extras serão escalados para atender ao aumento no número de viajantes.





Ainda segundo informações das concessionárias, os destinos mais procurados por quem deixará Londrina são a capital paulista, Campinas, Santos, Curitiba e municípios do litoral catarinense.

Para garantir acesso facilitado ao TRL entre o final de semana e feriado, agentes municipais farão o controle do trânsito nas vias do entorno durante os períodos de maior movimentação. Já a segurança deve ser reforçada pela Guarda Municipal.





Sandro Neves, superintendente da rodoviária, lembra que é importante etiquetar bagagens e outros itens de uso pessoal para evitar extravios. Na hora do embarque, os passageiros devem se apresentar nas plataformas já com bilhete e documento pessoal com foto em mãos.

Outra dica valiosa é procurar chegar ao TRL com antecedência em relação aos horários de partidas. Isso porque, nos horários de pico, as ruas e avenidas nas imediações do local podem registrar congestionamentos.





Neves destaca também que, por questões de segurança, adolescentes menores de 16 anos, quando desacompanhados dos responsáveis, só podem deixar a cidade mediante apresentação de autorização de viagem expedida em cartório.





Por fim, o superintendente ressalta ainda que, apesar da expressiva diminuição dos casos de covid-19 em todo o país, os cuidados contra a disseminação da doença seguem recomendados. “Principalmente no interior dos coletivos, o uso da máscara continua sendo um importante aliado”, frisou.