Rompimento de rede afeta abastecimento de água em Londrina nesta quarta; veja os bairros

A Sanepar informou na tarde desta quarta-feira (3) que o rompimento de uma rede de distribuição, em Londrina, está afetando o abastecimento de água na região central da cidade e nas vilas Ipiranga, Garcia, Ernest, Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Menegazzo e Pietraróia. De acordo com a Sanepar, a previsão é de que o reparo seja concluído por volta das 18 horas, e a normalização do abastecimento em torno das 23 horas.





A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br