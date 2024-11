Alunos de colégio estadual de Londrina participam de ação de revitalização de córrego

Na manhã da última quinta-feira (31), a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) juntamente com estudantes de colégio estadual participaram de uma ação promovida pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) para a revitalização do Córrego São Lourenço, em Londrina. Durante a atividade, foi realizado o plantio de mudas na nascente do corpo hídrico, para atuar como mata ciliar, protegendo o córrego e sua biodiversidade.





A iniciativa foi executada em uma área localizada na Rua Flor dos Alpes, em frente ao número 828, no Jardim Ouro Branco. Ao todo, foram plantadas 21 mudas, das espécies catiguá, açoita-cavalo, sibipiruna, manacá-da-serra nativo, café-de-bugre, paineira, gabiroba, pitanga e capixingui. Servidores do Viveiro Municipal da Sema providenciaram as mudas utilizadas na ação e prestaram orientações sobre os processos de plantio e cultivo.

Alunos de colégio estadual participaram da ação ambiental

A iniciativa contou com a presença de 58 alunos dos cursos técnicos de Meio Ambiente e de Química do Colégio Estadual Albino Feijó Sanches, sendo parte de suas atividades de educação socioambiental. Os jovens se reuniram na própria escola e foram transportados para o local da ação em um ônibus providenciado pela Sanepar.





A assistente social da Sanepar responsável pelo projeto, Angela Pagani, destacou o envolvimento dos alunos do Colégio Albino Feijó Sanches com as atividades propostas. “A cada encontro, eles puderam vivenciar na prática o que aprendiam em sala de aula, algo que muitas vezes pode ser distante da realidade deles”, disse Pagani.

Mutirão de limpeza





Além do plantio, houve um mutirão de limpeza na região e um trabalho de sensibilização para a comunidade, realizado pelos alunos, de porta em porta, tratando de temas como o descarte correto de resíduos e a destinação correta do esgoto. A abordagem, em formato de blitz educativa, foi proposta pelos próprios alunos e pela equipe pedagógica do colégio.

A assessora de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Isidoro, destacou que é essencial mantermos as ruas, praças e os fundos de vale limpos, para garantir a saúde de nossos ecossistemas e a qualidade de vida da população. “O plantio de árvores é uma etapa fundamental nesse processo, pois elas melhoram a qualidade do ar e da água, contribuem para a biodiversidade e ajudam a regular o microclima local, proporcionando mais conforto térmico para as comunidades próximas. Portanto, ao cuidar dos fundos de vale, estamos não só preservando a natureza, mas também investindo no futuro sustentável e saudável da nossa cidade”, disse.





A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) de Londrina também prestou apoio à ação, coletando os resíduos reunidos para dar a eles sua devida destinação.

O evento marca o encerramento do projeto “Sustentabilidade: Da Escola ao Rio”, que foi realizado junto ao Colégio Albino Feijó Sanches desde setembro. A iniciativa incluiu a capacitação de professores e equipe pedagógica, atividade de campo para reconhecimento da bacia hidrográfica, coleta e análise da qualidade da água do Córrego São Lourenço e visitas técnicas.





Ao fim da oficina, a escola continuará com a posse do kit de análise de água, disponibilizado ao longo do projeto.





Essa iniciativa, realizada pela Sanepar, atende à Portaria n° 464/2018, do Ministério das Cidades, como requisito para as obras de saneamento financiadas pela Caixa. Em Londrina, o contrato de R$ 103 milhões prevê obras de ampliação do sistema de abastecimento de água.





